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Российские волейболистки проиграли итальянкам в первом матче на Олимпиаде
Спорт
Российские волейболистки проиграли итальянкам в первом матче на Олимпиаде
pixabay.com  /  JeppeSmedNielsen

Токио, 25 июля. Женская сборная России уступила спортсменкам из Италии в первом матче волейбольного турнира Олимпиады в Токио. Следующая игра россиянок состоится 27 июля.

Встреча группы В, в которой участвовали спортсменки из Италии и России, завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянских соперниц. Следующий матч назначен на вторник, 27 июля. Женская команда России попробует одержать победу у сборной Аргентины.

Российский шпажист Павел Сухов уступил спортсмену из Швейцарии Беньямину Штеффену в 1/32 турнира по фехтованию. Победитель схватки встретится с украинцем Игорем Рейзлиным. Всего во второй день Олимпиады будет разыграно 18 комплектов наград, передает RT.

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