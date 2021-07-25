Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 05:32
05:28
Спорт
Российская тхэквондистка Минина пробилась в четвертьфинал на ОИ
05:26
Спорт
Дзюдоистка Кузютина пробилась в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио
05:25
Спорт
Боталова и Лебедева прошли в полуфинал турнира ОИ в академической гребле
05:19
Спорт
Пловчихи Чимрова и Суркова проиграли в квалификационном отборе ОИ в Токио
05:11
Спорт
Российские лучницы победили украинок в 1/8 финала турнира на Олимпиаде
05:05
Спорт
Российские волейболистки проиграли итальянкам в первом матче на Олимпиаде
05:04
Спорт
Грузинский стрелок Салуквадзе побила рекорд и в девятый раз выступила на Олимпиаде
05:03
Общество
Вильфанд предупредил о погоде на любой вкус в Москве
05:02
Спорт
Российская рапиристка Дериглазова победила в 1/16 финала ОИ в Токио
05:01
Спорт
Бацарашкина вышла в финал Олимпийских игр в стрельбе из пистолета
Все новости

Вирус-майнер LemonDuck угрожает компьютерам на базе Windows и Linux
Технологии
Вирус-майнер LemonDuck угрожает компьютерам на базе Windows и Linux
pxhere.com

Москва, 25 июля. LemonDuck при попадании на компьютер образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. Одновременно с этим он крадет личные данные пользователя и отключает защиту системы.

Вирус попадает на компьютеры посредством фишинговых писем, флеш-накопителей USB и уязвимости системы безопасности. Чаще всего от него страдают владельцы устройств на базе операционных систем Windows и Linux, предупредили в Microsoft.

«Попав на компьютер через почтовый ящик Outlook, в рамках своего обычного поведения LemonDuck пытается запустить скрипт, ворующий информацию об учётных записях, присутствующих на устройстве», — говорится в сообщении компании.

После этого скрипт начинает отдавать команды почтовому ящику, заставляя его рассылать копии вируса всем контактам. Закончив эти действия, LemonDuck стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений.

В 2018 году весь мир потрясла история сбежавшей эмиратской принцессы Латифы бинт Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. Правоохранителям удалось задержать беглянку, отследив ее местоположение с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Вирус-майнер LemonDuck угрожает компьютерам на базе Windows и Linux
windows вирус linux
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru