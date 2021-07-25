Вирус-майнер LemonDuck угрожает компьютерам на базе Windows и Linux

Москва, 25 июля. LemonDuck при попадании на компьютер образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. Одновременно с этим он крадет личные данные пользователя и отключает защиту системы.

Вирус попадает на компьютеры посредством фишинговых писем, флеш-накопителей USB и уязвимости системы безопасности. Чаще всего от него страдают владельцы устройств на базе операционных систем Windows и Linux, предупредили в Microsoft.

«Попав на компьютер через почтовый ящик Outlook, в рамках своего обычного поведения LemonDuck пытается запустить скрипт, ворующий информацию об учётных записях, присутствующих на устройстве», — говорится в сообщении компании.

После этого скрипт начинает отдавать команды почтовому ящику, заставляя его рассылать копии вируса всем контактам. Закончив эти действия, LemonDuck стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений.

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