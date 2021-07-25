Российская рапиристка Дериглазова победила в 1/16 финала ОИ в Токио

Токио, 25 июля. Рапиристка из России Инна Дериглазова победила соперницу из Польши в 1/16 финала летних Олимпийских игр в Токио. Встреча спортсменок завершилась со счетом 15:8.

Соперницей россиянки в индивидуальном этапе соревнований стала полька Мартина Елинская. Следующий оппонент рапиристки из России определится по итогам соревнований между Мартиной Батини (Италия) и Фанни Крейш (Венгрия).

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 24 июля. Во второй день соревнований, 25 июля, должны состояться соревнования по триатлону и плаванию. Их могут перенести из-за тайфуна «Непартак». Всего будут разыграны 18 комплектов наград.