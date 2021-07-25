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Fox News: сборная США готовится к худшей летней Олимпиаде за 50 лет

  /   Обновлено: 25 июля 2021 04:21
Спорт
Fox News: сборная США готовится к худшей летней Олимпиаде за 50 лет
Global Look Press  /  Toshio Minami/AFLO

Токио, 25 июля. Старт на летних Олимпийских играх в Токио может стать для сборной США худшим почти за полвека. Американские спортсмены остались без единой медали в первый день соревнований.

Сборные разных стран поборолись за первые награды 24 июля. В этот день в рамках Олимпиады прошли состязания по стрельбе из лука, велоспорту, фехтованию, дзюдо, стрельбе из пневматической винтовки, тхэквондо и тяжелой атлетике. Среди обладателей медалей не оказалось ни одного представителя сборной США, пишет Fox News.

До этого такая ситуация наблюдалась на летней Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Антирекорд США на зимних Олимпийских играх последний раз наблюдался в 2018 году. Сейчас у американской сборной еще есть шансы приехать домой с медалями. В 36 соревнованиях в Токио участвуют 613 спортсменов, 104 из которых являются олимпийскими призерами.

За время участия в Олимпийских играх у сборной США были и победоносные события. Героем одного из них является американский борец греко-римского стиля Рулон Гарднер, который сумел завоевать золото, несмотря на отсутствие поддержки.

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