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Порядка 180 аварий с электросамокатами произошло в России за полгода
Происшествия
Порядка 180 аварий с электросамокатами произошло в России за полгода
pixabay.com

Москва, 25 июля. Примерно 180 ДТП за полгода произошло в России с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Такие данные привели в МВД России.

Сообщалось, что в результате таких аварий погибли 5 человек и почти 190 пострадали. В министерстве добавили, что статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен. Соответствующим вопросом сейчас занимается Минтранс России, передает ТАСС.

Тем временем в Петербурге с разобранным самокатом задержали уроженца Киргизии. Задержанный был доставлен в отделение полиции, где его опросили и позже отпустили.

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