Семак признался, что ему не предлагали возглавить сборную России

Санкт-Петербург, 25 июля. Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил решение РФС назначить главным тренером сборной России Валерия Карпина и сообщил, что сам не получал подобного предложения.

Перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги РФС объявил о назначении Карпина на должность главного тренера национальной сборной. Специалист будет совмещать этот пост с работой в «Ростове». Семак подчеркнул, что к нему с подобным предложением никто не обращался. Он признался, что будет болеть за своего коллегу, пишет RT.

«Предложений не было, Карпину желаю удачи, буду за него болеть», — заявил Семак.

Команда Сергея Семака стартовала в новом сезоне с победы. Сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:1 и вышли в лидеры турнирной таблицы.