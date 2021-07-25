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Семак признался, что ему не предлагали возглавить сборную России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 04:19
Спорт
Семак признался, что ему не предлагали возглавить сборную России
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 25 июля. Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил решение РФС назначить главным тренером сборной России Валерия Карпина и сообщил, что сам не получал подобного предложения.

Перед стартом нового сезона Российской Премьер-лиги РФС объявил о назначении Карпина на должность главного тренера национальной сборной. Специалист будет совмещать этот пост с работой в «Ростове». Семак подчеркнул, что к нему с подобным предложением никто не обращался. Он признался, что будет болеть за своего коллегу, пишет RT.

«Предложений не было, Карпину желаю удачи, буду за него болеть», — заявил Семак.

Команда Сергея Семака стартовала в новом сезоне с победы. Сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:1 и вышли в лидеры турнирной таблицы.

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футбол Зенит рфс семак сборная россии карпин
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