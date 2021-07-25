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«Обрел гармонию»: украинец переехал в китайскую деревню преподавать музыку
Общество
«Обрел гармонию»: украинец переехал в китайскую деревню преподавать музыку
pixabay.com  /  PD

Пекин, 25 июля. Украинский музыкант перебрался из Киева в китайскую деревню и стал преподавателем по классу скрипки. По его словам, теперь он ощущает себя комфортно и безопасно.

Игорь Кириченко для жизни выбрал деревню Чжоуво уезда Уцян провинции Хэбэй, передает «Синьхуа». Он заявил, что в этом месте все увлечены музыкой. В населенном пункте царит особенная атмосфера, а вокруг находятся светлые и гостеприимные люди.

«Они всегда приходят в кафе или бар, где мы играем», — отметил Игорь.

Украинцу немного мешает в общении языковой барьер. Однако он учится его преодолевать, общается с учениками взглядом, жестами и, что более важно, музыкой. Жители городка стремятся у духовному просвещению, поэтому часто свободное время проводят за музыкальными инструментами. Они уверены, что композиции улучшают здоровье и благосклонно влияют на сердечно-легочную функцию.

«Музыка стала частью жизни людей в деревне Чжоуво. Здесь музыка так же важна, как и хлеб», — резюмировал украинец.

Однако в это время на родине Кириченко все не так спокойно. Украинское правительство пытается защитить свои интересы и в поисках выгоды меняет партнеров. Сейчас Киев пытается переметнуться от европейских союзников к пекинским, сообщала гонконгская газета South China Morning Post.

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украина музыка китай
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