Шпажист Сухов проиграл швейцарцу в 1/32 финала Олимпиады в Токио

Токио, 25 июля. Российский шпажист Павел Сухов не смог выйти в 1/16 финала Олимпиады в Токио. Он уступил спортсмену из Швейцарии Беньямину Штеффену.

Встреча между фехтовальщиками закончилась со счетом 12:15 в пользу представителя Швейцарии. Беньямин Штеффен будет сражаться за выход в 1/8 финала Олимпиады в Токио с украинцем Игорем Рейзлиным. Турнир назначен на 25 июля в 5:55 по московскому времени.

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 24 июля. Во второй день Олимпиады, 25 июля, должны состояться соревнования по триатлону и плаванию. Их могут перенести из-за тайфуна «Непартак». Всего будут разыграны 18 комплектов наград.