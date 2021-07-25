Соревнования по плаванию на ОИ в Токио под угрозой срыва из-за погоды

Токио, 25 июля. Тайфун «Непартак» может стать причиной проливных дождей, из-за которых соревнования по триатлону и плаванию на летних ОИ могут сорваться. Об этом заявили японские метеорологи.

Согласно информации от главного метеорологического агентства Японии, Токио на следующей неделе могут накрыть проливные дожди с сильным ветром. Скорость ветра может достигать 20 м/с, а при порывах до 30м/с.

Похожая ситуация уже сложилась в Бельгии. Там вследствие ливневых дождей случилось наводнение, которое подтопило южные районы европейской страны.