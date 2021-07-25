«Вашингтон» рассчитывает подписать новый контракт с Овечкиным до конца июля

Вашингтон, 25 июля. Руководство клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» планирует продлить контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Соглашение может быть подписано 28 июля.

Соответствующее заявление сделал генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан. По его словам, переговоры по поводу нового контракта находятся в активной стадии. Он ожидает, что клуб и россиянин придут к соглашению до открытия рынка свободных агентов, подчеркнул журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Недавно в НХЛ прошел драфт расширения. «Вашингтон» защитил Овечкина и форвард не мог быть выбран клубом «Сиэтл Кракен», передает RT. Новичок лиги проведет первый матч в истории против «Ванкувера». Встреча состоится 26 сентября в рамках предсезонной подготовки.