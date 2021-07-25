Жителям России назвали способы законно увеличить пенсию

Москва, 25 июля. Пенсионные выплаты по возрасту могут быть увеличены несколькими законными способами. Об этом рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Эксперт утверждает, что в некоторых случаях для увеличения пенсии нужно лишь направить в ПФР документы, доказывающие неучтенный стаж или оформленные должным образом свидетельских показаний коллег (не менее двух). Также, самозанятые пенсионеры могут увеличить пенсию благодаря добровольным вкладам в пенсионный фонд. Кроме того, пенсия на беззаявительной основе повышается для работающих пенсионеров, пишет агентство «Прайм».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский озвучил свое мнение по индексации выплат некоторым гражданам. По его мнению, важно выяснить количество пенсионеров, нуждающихся в индексации.