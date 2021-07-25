Слуцкий готов помогать Карпину на посту главного тренера сборной России

Москва, 25 июля. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий готов помогать и поддерживать нового главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Такое заявление он сделал на пресс-конференции.

Слуцкий рассказал об этом после победы его подопечных в домашнем матче против «Спартака» (1:0). Тренер также отметил, что имеет с Карпиным дружеские отношения. Он еще не успел поздравить нового наставника национальной команды, однако планирует это сделать в ближайшее время.

«Если что, то с огромным удовольствием готов оказать ему любую помощь. Но она ему вряд ли понадобится: он опытный специалист», — передает RT слова Слуцкого.

РФС заключил с Валерием Карпиным соглашение сроком до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать новый пост с тренерской работой в «Ростове».