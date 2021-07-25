Трамп указал на минусы современных Олимпийских игр

Вашингтон, 25 июля. Олимпиада с годами значительно «испортилась», считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления в Аризоне.

Трамп считает неправильными совместные соревнования мужчин и женщин. Еще одной причиной недовольства экс-президента стало «желание повсеместного участия трансгендеров в женских спортивных состязаниях». Виноватыми в этом Трамп назвал либералов.

Во время своего выступления Трамп в очередной раз упрекнул нынешнего президента США Джо Байдена в бездействии по отношению к «Северному потоку — 2». По словам бывшего главы Белого дома, ему удалось «остановить» газопровод, однако Байден обесценил его труды.