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Трамп указал на минусы современных Олимпийских игр

  /   Обновлено: 25 июля 2021 03:29
Спорт
Трамп указал на минусы современных Олимпийских игр
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 25 июля. Олимпиада с годами значительно «испортилась», считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления в Аризоне.

Трамп считает неправильными совместные соревнования мужчин и женщин. Еще одной причиной недовольства экс-президента стало «желание повсеместного участия трансгендеров в женских спортивных состязаниях». Виноватыми в этом Трамп назвал либералов.

Во время своего выступления Трамп в очередной раз упрекнул нынешнего президента США Джо Байдена в бездействии по отношению к «Северному потоку — 2». По словам бывшего главы Белого дома, ему удалось «остановить» газопровод, однако Байден обесценил его труды.

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