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Трамп уверен в скором завершении «СП-2» и выгоде проекта для России
Политика
Трамп уверен в скором завершении «СП-2» и выгоде проекта для России
ФБА «Экономика сегодня»

Финикс, 25 июля. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет окончено в скором времени, и Москва получит миллиарды долларов. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.

Политик сейчас проводит выступление на митинге в городе Финикс (штат Аризона, США), трансляцию мероприятия ведут местные телеканалы. В ходе своей речи Трамп также заявил, что строительство газопровода «завершится через пару месяцев».

«Они получат миллиарды и миллиарды долларов», — полагает экс-глава Белого дома.

По словам республиканца, «Северный поток — 2» является крупнейшим проектом, «который они когда-либо делали». В сложившейся ситуации Россия сильно обогатится, уверен Трамп.

Бывший глава Белого дома также вновь заявил о подтасовке итогов прошлых президентских выборов в США. По мнению Трампа, минувшая президентская гонка была самой «коррумпированной и жульнической».

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Дональд Трамп сша Северный поток — 2
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