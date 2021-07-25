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Фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали его переход в испанский клуб
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Фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали его переход в испанский клуб
Спорт
Фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали его переход в испанский клуб
ffu.org.ua  /  Федерация футбола Украины

Алькоркон, 25 июля. Трансфер украинского нападающего Романа Зозули в испанский клуб «Алькоркон» сорвался из-за недовольства фанатов. Об этом сообщает издание AS.

Болельщики испанской команды бурно отреагировали на информацию о том, что украинец может пополнить ряды их любимого клуба. Они выступили с заявлением, в котором отметили, что трансфер Зозули «точно будет ошибкой», поскольку он «не патриот», а «фашист». Ранее форвард выложил в соцсетях фотографию с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.

Сборная Украины на прошедшем чемпионате Европы по футболу смогла дойти до 1/4 финала. Российской команде под руководством Станислава Черчесова не удалось преодолеть групповой этап турнира. После неудачи РФС принял решение расторгнуть контракт с тренером. Новым наставником национальной сборной стал Валерий Карпин.

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