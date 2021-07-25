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Первый испытательный пуск ракеты «Циркон» с «Северодвинска» намечен на август
Армия
Первый испытательный пуск ракеты «Циркон» с «Северодвинска» намечен на август
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 25 июля. Дебютный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ могут выполнить уже в августе. Об этом сообщил осведомленный источник в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

Пуск должен состояться с подводной лодки «Северодвинск». Предполагается, что испытания пройдут в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ), передает ТАСС со ссылкой на информацию источника в оборонно-промышленном комплексе. На данный момент разработчики «Циркона» информацию не подтвердили.

Сейчас испытания ракеты проводятся с надводного носителя. Используется фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. Французское издание Le Figaro пришло в восторг от этих учений. Впечатленные журналисты посочувствовали отстающим Соединенным Штатам.

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испытания северодвинск циркон
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