Первый испытательный пуск ракеты «Циркон» с «Северодвинска» намечен на август

Москва, 25 июля. Дебютный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ могут выполнить уже в августе. Об этом сообщил осведомленный источник в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

Пуск должен состояться с подводной лодки «Северодвинск». Предполагается, что испытания пройдут в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ), передает ТАСС со ссылкой на информацию источника в оборонно-промышленном комплексе. На данный момент разработчики «Циркона» информацию не подтвердили.

Сейчас испытания ракеты проводятся с надводного носителя. Используется фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. Французское издание Le Figaro пришло в восторг от этих учений. Впечатленные журналисты посочувствовали отстающим Соединенным Штатам.