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Трамп высмеял слухи о кибератаке России на компьютер сына Байдена
Политика
Трамп высмеял слухи о кибератаке России на компьютер сына Байдена
Global Look Press  /  JONATHAN ERNST/Consolidated News Photos

Финикс, 25 июля. Заявления сына президента США Джо Байдена Хантера о якобы взломе его компьютера российскими спецслужбами развеселили экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

Политические оппоненты Трампа неоднократно обвиняли его в «сговоре с Россией», однако спецпрокурор Роберт Мюллер по результатам двухлетнего расследования вынес вердикт, что подобные заявления не имеют подтверждений. Так, пресса завладела информацией с ноутбука Хантера Байдена после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Некоторые издания обнародовали «находку» с компьютера сына президента США — на слитых фотографиях Байден-младший изображен в компании проституток.

«(Хантер Байден) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», — усмехнулся Трамп.

Экс-глава Белого дома также вновь заявил, что результаты прошлой президентской гонки в США были подтасованы. В частности, минувшие выборы были самыми «коррумпированными и жульническими», уверен Трамп.

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