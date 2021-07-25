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Дональд Трамп снова упрекнул Джо Байдена в одобрении «СП-2»
Политика
Дональд Трамп снова упрекнул Джо Байдена в одобрении «СП-2»
facebook.com  /  Joe Biden / Donald J. Trump

Вашингтон, 25 июля. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он якобы остановил строительство газопровода «СП-2», и обвинил своего последователя Джо Байдена в продолжении проекта.

Трамп подчеркнул, что несмотря на хорошие взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным, «никто не был с Россией жестче» чем экс-глава Белого дома, упрекнув при этом Байдена в слабости. Об этом 45-й президент заявил, выступая на митинге в американском штате Аризона.

Экс-глава государства в том же выступлении ранее сделал заявление касательно прошедшей президентской гонки в Соединенных Штатах. Дональд Трамп в очередной раз назвал итоги выборов в стране сфальсифицированными.

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Дональд Трамп Джо Байден сп-2
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