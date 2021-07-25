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Иммунолог Шунков предупредил о появлении суперштамма после пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 25 июля 2021 02:41
Общество
Иммунолог Шунков предупредил о появлении суперштамма после пандемии коронавируса
pixabay.com

Москва, 25 июля. Новый суперзаразный штамм коронавируса может возникнуть в мире после пандемии. Об этом заявил врач-иммунолог Эдуард Шунков.

Специалист сообщил, что при негативном развитии обстоятельств новая мутация может возникнуть сама или в результате скрещивания других возбудителей. Шунков уверен, что такую пандемию можно будет сравнить с печально известной испанкой, которая бушевала в начале прошлого столетия. Суперинфекция, которая сможет нанести человечеству колоссальный ущерб, передают «Невские новости».

Американское издание NYT ранее перечислило особенности гамма-штамма коронавируса. В частности, бразильский штамм можно назвать «родственником» штамма «Бета», поскольку их объединяют мутации в белке шипа.

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пандемия коронавирус иммунолог
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