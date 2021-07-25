Отправляющимся в отпуск россиянам посоветовали брать наличные средства

Москва, 25 июля. Россияне, которые планируют съездить в отпуск, должны взять больше средств, чем собираются потратить. Часть денег лучше иметь в виде наличности.

Банкоматы есть не во всех странах и городах, поэтому половину средств рекомендуется держать в виде наличности. Если инфраструктура развита, то они пригодятся для сопутствующих трат, советует финансист Николай Переславский в беседе с «Прайм».

Если есть возможность, рекомендуется открыть счет на карте в валюте той страны, в которую едет россиянин на отдых. Можно иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок в банке. Стоит помнить, что с собой нужно брать на 30-40% больше денег, чем планируется потратить, на случай непредвиденных ситуаций, добавил эксперт.

Некоторые граждане отправляются на курорты Черного моря. В разгар сезона цены там гораздо выше. Российский блогер предложил альтернативу и посоветовал обратить внимание на Дербент. По его словам, там можно бюджетно отдохнуть и не тратить много средств.