Фитнес-тренер Савельева предупредила о вреде обработанных продуктов

Москва, 25 июля. Обработка лишает полезных свойств многие продукты. О том, как сделать свой рацион максимально здоровым, рассказала фитнес-тренер, спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Необработанными или цельными считаются продукты, состоящие из одного компонента. Под эти определения попадают овощи, фрукты, орехи, крупы и семена. Молочные и кисломолочные продукты в этот список не входят, поскольку подвергаются обработке, передает радио Sputnik.

Самым полезным компонентом крупы является ее оболочка, которая снижает гликемический индекс продукта. Поэтому многие крупы не нуждается в длительной варке. Особенно это касается гречки.

«Это касается и других круп. В пакетиках быстрого приготовления или в хлопьях крупа уже обработана, в ней максимально разрушена клетчатка и, как следствие, повышен гликемический индекс», — пояснила специалист.

Мука обладает высоким гликемическим индексом и проходит большое число обработок. Лучше всего обращать внимание на низкоуглеводные виды муки, сделанные из орехов, нута, кунжута или кокоса.

Организм человека нуждается в разной пище в зависимости от возраста. О том, какие продукты должны входить в рацион мужчин старше 40 лет, рассказала специалист общественного здравоохранения и питания Великобритании Мария Кардакова.