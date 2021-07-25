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Трамп в очередной раз заявил о подтасовке итогов президентских выборов в США
Политика
Трамп в очередной раз заявил о подтасовке итогов президентских выборов в США
Федеральное агентство новостей

Финикс, 25 июля. Минувшие выборы президента США были самыми «коррумпированными и жульническими». Такое заявление сделал бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время митинга в штате Аризона.

Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что у последователей республиканской партии «не будет будущего в 2022 или 2024 году», если жульничество «с сотнями тысяч и миллионами голосов» останется в тайне. Государство разрушают, и гражданам необходимо бороться с этим, подытожил Трамп. Однако заявления бывшего главы Белого дома о подтасовке результатов президентской гонки не могут подтвердить не только демократы, но и многие его сторонники — республиканцы.

«Это были самые коррумпированные и жульнические и нечестные выборы в истории нашей страны», — заявил Дональд Трамп.

На днях Трамп также озвучил причину недостаточных темпов вакцинации от коронавируса в США. По его словам, это происходит из-за сомнений граждан в его проигрыше в президентской гонке прошлого года.

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Дональд Трамп сша аризона
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