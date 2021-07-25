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Акушер-гинеколог Корсак объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных

  /   Обновлено: 25 июля 2021 02:26
Общество
Акушер-гинеколог Корсак объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных
pixabay.com

Москва, 25 июля. Вакцинация от COVID-19 рекомендована беременным женщинам и положительно сказывается не только на будущей маме, но и ее ребенке. Делать прививку рекомендуется за месяц до зачатия.

Сегодня страны отмечают Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий. По случаю этого события на популярные вопросы о влиянии коронавируса и вакцины на беременность и способность к зачатию ответил доктор медицинских наук, профессор, гендиректор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека, акушер-гинеколог Владислав Корсак.

Изначально ученые считали, что коронавирус оказывает губительное действие на будущего ребенка беременной женщины. Однако дальнейшие исследования показали, что репродуктивная система не является «мишенью» для COVID-19. Барьер, который защищает плод от внешних угроз, работает эффективно, отметил медик в беседе с «Известиями».

Коронавирус не несет смертельной опасности для ребенка, но может быть опасен для самой женщины. В период вынашивания малыша организм будущей мамы становится особенно уязвимым. Именно поэтому женщинам рекомендовано пройти вакцинацию не меньше чем за две недели, а лучше за месяц до зачатия.

«Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение. Конечно, вакцина не вызывает никаких нарушений или абортов. Самое главное, что репродуктивная система защищена и ребенок родится здоровым», — пояснил Корсак.

Минздрав России ранее обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослых от COVID-19. В него внесены пункты о применении вакцин беременными женщинами и онкобольными людьми, передает «Парламентская газета».

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беременность вакцинация коронавирус COVID-19 репродуктивная функция
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