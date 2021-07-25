Игрок «Рубина» Кварацхелия может перейти в «Милан»

Казань, 25 июля. Полузащитник сборной Грузии и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в итальянский «Милан». Его трансферная стоимость оценивается в 18 млн евро.

Сообщения о переходе футболиста в стан красно-черных появлялись в СМИ еще весной, но тогда генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов опроверг эти слухи. По информации Metaratings.ru, сейчас переговоры о трансфере Кварацхелии в «Милан» можно считать завершенными. Как сообщает источник издания, помощь в осуществлении перехода оказал бывший защитник итальянского клуба, а ныне мэр Тбилиси, Кахабер Каладзе.

Хвича Кварацхелия защищает цвета клуба из Казани с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, в которых забил четыре гола, пишет RT.

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