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Южные районы Бельгии настигло новое наводнение из-за проливных дождей
Происшествия
Южные районы Бельгии настигло новое наводнение из-за проливных дождей
Global Look Press  /  Anthony Dehez/Belga News Agency

Динант, 25 июля. Проливные дожди в Бельгии спровоцировали очередное наводнение, которое затронуло юг страны. Сильнее всего из-за непогоды пострадала провинция Намюр и город Динант.

Пострадавших среди людей пока нет, чего нельзя сказать о городской инфраструктуре. Мощные потоки воды повредили машины и дорожное покрытие, пояснил мэр Динанта Аксель Тиксон.

Унесенные потоками воды автомобили заблокировали движение поездов на нескольких переездах. В ряде районов мусор забил трубы, через которые вытекает ручей, что привело к значительному подтоплению улиц. Некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома из-за запаха мазута, природа появления которого не сообщается.

Сильные осадки стали причиной трагедии сразу в нескольких странах мира. В Индии дожди вызвали оползни, из-за чего погибли 138 человек, а в Китае жертвами наводнения стали 58 местных жителей, передает «Парламентская газета».

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