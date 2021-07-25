Вингер сборной Португалии Гедеш близок к переходу в «Зенит»

Санкт-Петербург, 25 июля. Полузащитник «Валенсии» и сборной Португалии Гонсалу Гедеш в ближайшее время может пополнить ряды петербургского «Зенита». Трансфер планируется завершить уже на следующей неделе.

Переговоры между испанским и российским клубами о переходе футболиста находятся на продвинутой стадии. По информации издания Tuttocalciomercato24, сине-бело-голубые готовы заплатить за португальца 20 миллионов евро.

Гонсалу Гедеш выступает за «летучих мышей» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 34 игры и забил семь голов. До «Валенсии» он защищал цвета ПСЖ и «Бенфики», пишет RT.

Подопечные Сергея Семака стартовали в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) с победы. «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.