Американские ученые озвучили нехарактерный побочный эффект от питья воды со льдом

Вашингтон, 25 июля. Употребление воды со льдом в жаркую погоду облегчает самочувствие человека, однако может негативно сказаться на его здоровье. Об этом сообщили американские ученые.

Прежде всего холодный напиток повышает риск возникновения головных болей. Причиной такого явления стал «холодовый» стимул, передает Al Jazeera. Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 669 женщин. Девушкам дали выпить примерно 150 мл ледяной воды через соломинку. В результате исследования головные боли испытала 51 подопечная.

На основе этого опыта специалисты пришли к выводу, что облегчить влияние напитка поможет отказ от соломинки. Такой способ ограничит контакт холодного раздражителя с рецепторами вкуса. Это предотвратит внезапное увеличение притока крови к передней мозговой артерии, провоцирующей «замораживание мозга».

Влияние на человеческий организм может оказывать не только вода со льдом, но и кофе. Австралийские ученые обнаружили связь между частым употреблением черного напитка и повышенным риском развития деменции в зрелом возрасте.