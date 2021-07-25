Россиийские хирурги будут использовать очки Smart Glass на операциях

Москва, 25 июля. Технологию виртуального присутствия на операциях закончили испытывать в России. «Умные» очки оснащены камерой, экраном и голосовым помощником.

Технология «умных» очков Smart Glass позволит связываться дежурным врачам с ведущими хирургами и получать рекомендации по дальнейшему ходу операции. Испытания проходили в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А. И. Бурназяна, пишут «Известия».

Использовать Smart Glass смогут врачи, если пациент нуждается в срочном оперативном вмешательстве или стратегия его проведения начинает расходиться с привычным процессом. Смарт-очки уже испытали более чем в 20 операциях, отметил руководитель центра Илья Колышев.

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются в России. Так учащиеся Дальневосточного федерального университета с помощью нейросети смогли создать протез ноги. Разработка подстраивается под пациента и учится ходить.