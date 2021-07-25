Астролог Любимова назвала подходящие даты в августе для изменения судьбы

Москва, 25 июля. Три энергетически сильных дня в августе могут повлиять на будущее человека. Об этом рассказала астролог Лилия Любимова.

Непростой день 5 августа подходит для выполнения сложных практик и может подарить большую мудрость. В это время стоит навести порядок в доме и в голове, чтобы не поддаться собственным искушениям, передает "Пятый канал".

«Юпитер и восходящий узел в королевском градусе. Это значит, что не время расслабляться и «почивать на лаврах». Хороший день для постановки целей на будущее и продвижения к результату. К тому же Луна из знака Рака делает секстиль к Марсу», — отметила астролог.

Символом 12 августа считается единорог. В это время стоит заняться магическими сексуальными практиками и поддаться любовным приключениям. Чаша Грааля или Чаша любви также сопровождает 20 августа, когда лучше всего составлять карту желаний.

«Меркурий и Марс находятся в соединении в знаке Девы и делают тригон к стационарному Урану, что помогает сформировать намерение на изменение будущего. Венера, планета, отвечающая за любовь и материальные вопросы, в комфортном положении — в знаке Весов», — пояснила Любимова.

Директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина ранее заявила о благоприятном периоде для вакцинации от коронавируса. В ближайшие недели эту процедуру можно сделать без каких-либо противопоказаний.