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Страстный поцелуй Джей Ло и Бена Аффлека попал на камеру
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Джей Ло и Бена Аффлека попал на камеру
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Лос-Анджелес, 25 июля. Поп-дива Дженнифер Лопес недавно подтвердила, что действительно сошлась со своим бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Счастливая артистка поделилась фотографиями в Instagram.

Жизнь голливудской звезды бурлит страстями. Еще недавно она собиралась замуж за баскетболиста Алекса Родригеса, а теперь публикует снимки в объятьях Аффлека. На данный момент фанаты гадают, сделал ли избранник предложение своей музе, или эта версия является всего лишь очередным слухом.

В последнее время Лопес постоянно говорит о своих нежных отношениях с Аффлеком. Однако первый чувственный снимок появился в социальных сетях звезды только сейчас. Поклонники поздравляют пару под фотографией, на которой запечатлен страстный поцелуй знаменитостей.

«Я так рада за вас обоих. Да здравствует любовь! То, что должно было случится, обязательно случится», — написала фанатка.

«Мое сердце этого не выдержит. Я так счастлива!» — обрадовалась другая поклонница.

Джей Ло и Бен Аффлек строили любовь в начале 2000-х годов. Их отношения шли к свадьбе, однако через некоторое время они объявили о разрыве. Причиной было названо чрезмерное внимание общественности.

Недавно бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер заявила, что одобряет его роман с латиноамериканской певицей. По слухам, женщины тепло друг к другу относятся.

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роман бен аффлек джей ло
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