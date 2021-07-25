Российские врачи оценили заразность штамма коронавируса «Гамма» для привитых

Москва, 25 июля. Сделать однозначные выводы о заразности бразильского штамма среди вакцинировавшихся невозможно из-за недостатка данных. Об этом заявили российские вирусологи.

Преодолеть защиту иммунной системы может любой вирус, однако для тех, кто не привит, последствия могут оказаться более тяжелыми. В то же время бразильская мутация вируса гораздо заразнее, но менее смертельная в сравнении с индийским штаммом, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что Национальный институт здоровья зарегистрировал случай заражения индийской мутацией коронавирусной инфекции. Отмечается, что это первый пациент с «дельта»-штаммом в стране.