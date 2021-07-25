Останки немецких и советских солдат времен ВОВ раскопали под Ростовом

Ростов-на-Дону, 25 июля. Раскопки прошли в Аксайском районе Ростовской области. Во время археологических работ были найдены останки солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ).

Предварительно установлено, что под землей находятся останки 15–20 человек. Все они погибли во время наступления на Ростов-на-Дону осенью 1941 года. На месте раскопок работает группа поисковых объединений Дона в составе 15 человек.

Солдат могли похоронить местные жители. Недалеко от тел были найдены патроны, детонаторы и каски. Ученые считают, что люди, которым принадлежат останки, погибли в результате ожесточенных боев.

В ходе раскопок в Ставропольском крае археологам удалось обнаружить бронзовый топор-молот. Предположительный возраст находки составляет около четырех тысяч лет.