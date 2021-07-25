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Военные США не смогли подтвердить уничтожение одной из двух целей при учениях
Армия
Военные США не смогли подтвердить уничтожение одной из двух целей при учениях
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Вашингтон, 25 июля. Американские военные провели испытания противоракет системы Aegis. Одна из двух целей была поражена, сообщило Агентство по противоракетной обороне при Пентагоне.

Цель учений — перехватить две баллистические ракеты малой дальности при помощи четырех стандартных ракет. По первичным данным, только одна цель была уничтожена. Что произошло со второй, пока неизвестно.

Учения стран НАТО «Три меча» будут проходить на территории Украины до конца июля. Польша, США и Литва задействовали в испытаниях более 1200 военнослужащих. Однако такое мероприятие рассмешило болгарских читателей. Они посоветовали Вашингтону не «злить медведя» у границ России.

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