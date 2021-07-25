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Сильное похолодание ждет регионы Урала и Западной Сибири

  /   Обновлено: 25 июля 2021 00:37
Общество
Сильное похолодание ждет регионы Урала и Западной Сибири
mos.ru  /  Официальный сайт мэрии Москвы

Москва, 25 июля. Резкое похолодание затронет Новосибирскую, Омскую, Томскую и Свердловскую области. Температура воздуха в этих регионах опустится на четыре–шесть градусов ниже нормы.

Причиной такой погоды станет вторжение холодных воздушных масс на территорию Урала и юга Западной Сибири. Понижение температуры станет заметным уже в понедельник, оно коснется Заволжья и Урала. Во вторник аналогичная ситуация с погодой будет наблюдаться в регионах на юге Западной Сибири, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дневная температура воздуха в Екатеринбурге в период похолодания составит не выше 17–18 градусов тепла. В Омской, Новосибирской и Томской областях воздух прогреется до 21 градуса.

В Петербург после непродолжительного похолодания вновь вернется жара. Повышение температуры воздуха в регионе ожидается уже на следующей неделе.

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