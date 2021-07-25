Сильное похолодание ждет регионы Урала и Западной Сибири

Москва, 25 июля. Резкое похолодание затронет Новосибирскую, Омскую, Томскую и Свердловскую области. Температура воздуха в этих регионах опустится на четыре–шесть градусов ниже нормы.

Причиной такой погоды станет вторжение холодных воздушных масс на территорию Урала и юга Западной Сибири. Понижение температуры станет заметным уже в понедельник, оно коснется Заволжья и Урала. Во вторник аналогичная ситуация с погодой будет наблюдаться в регионах на юге Западной Сибири, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дневная температура воздуха в Екатеринбурге в период похолодания составит не выше 17–18 градусов тепла. В Омской, Новосибирской и Томской областях воздух прогреется до 21 градуса.

В Петербург после непродолжительного похолодания вновь вернется жара. Повышение температуры воздуха в регионе ожидается уже на следующей неделе.