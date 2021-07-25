Один человек пострадал в результате взрыва у здания нефтяной компании в Греции

Афины, 25 июля. Легкие ранения получил один из охранников нефтяной компании в пригороде Афин из-за прогремевшего там взрыва. Об этом сообщило издание «Прото тема» со ссылкой на полицию.

Известно, что инцидент произошел в результате активации взрывного устройства, о типе которого на данный момент не сообщается. Пожарная охрана уже занимается ликвидацией пожара. Сотрудники полиции приступили к расследованию по факту происшествия.

Похожая ситуация произошла недавно в Ираке. Там в столичном Багдаде прогремел взрыв в районе рынка, где проживают в основном мусульмане-шииты.