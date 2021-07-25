Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу

Москва, 25 июля. Следователи несут напряженную и ответственную службу, которая играет большую роль для России и ее граждан. Так считает президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился к следователям по случаю их профессионального праздника. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия. По словам Путина, сегодня следователь должен обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

«Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу», — отметил президент в эфире канала «Россия-24».

Следственный комитет и соответствующие подразделения МВД и ФСБ вносят огромный вклад в противостояние преступности и коррупции. Путин напомнил, что работа следователя задает высокую планку, а также выразил надежду, что представители этой профессии всегда будут руководствоваться совестью и законом.

День сотрудника органов следствия России является молодым праздником и отмечается лишь с 2014 года. Он распространяется на три ведомства, среди которых полиция, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет.