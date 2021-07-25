Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 00:50
00:46
Общество
Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу
00:46
Общество
ВДНХ выделит до 350 млн рублей на реставрацию павильона «Юные натуралисты»
00:43
Происшествия
Два человека стали жертвой перестрелки на рэп-концерте в Калифорнии
00:41
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва у здания нефтяной компании в Греции
00:36
Общество
Сильное похолодание ждет регионы Урала и Западной Сибири
00:25
Происшествия
Два военнослужащих погибли после нападения на турецкий броневик в Сирии
00:23
Спорт
Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись
00:10
Общество
NYT перечислила особенности гамма-штамма коронавируса
00:05
Армия
Посетителями пятого дня авиасалона МАКС-2021 стали почти 40 тысяч человек
00:02
Общество
В Московском авиационном институте рассказали о помощи роботов для профориентации
Все новости

Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу
Общество
Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 25 июля. Следователи несут напряженную и ответственную службу, которая играет большую роль для России и ее граждан. Так считает президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился к следователям по случаю их профессионального праздника. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия. По словам Путина, сегодня следователь должен обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

«Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу», — отметил президент в эфире канала «Россия-24».

Следственный комитет и соответствующие подразделения МВД и ФСБ вносят огромный вклад в противостояние преступности и коррупции. Путин напомнил, что работа следователя задает высокую планку, а также выразил надежду, что представители этой профессии всегда будут руководствоваться совестью и законом.

День сотрудника органов следствия России является молодым праздником и отмечается лишь с 2014 года. Он распространяется на три ведомства, среди которых полиция, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу
путин праздник следователи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru