Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись

Москва, 25 июля. Олимпиада — непредсказуемое, но этим очень захватывающее состязание. Издание Men's Health вспомнило три случая на Играх, когда для команды, казалось бы, все было потеряно.

Спортсмены на ОИ преодолевают невероятные препятствия, чтобы завоевать победу. Некоторые моменты в истории Игр потрясли весь мир. Ведь тогда, казалось бы, настоящий аутсайдер соревнований становился победителем и полностью переписывал олимпийскую историю.

Один из аутсайдерских триумфов принадлежит американскому борцу греко-римского стиля Рулону Гарднеру. В 2000 году во время Олимпиады в Сиднее его никто не знал и не воспринимал всерьез. Однако он смог добраться до финала и встретиться с российским спортсменом Александром Карелиным — трехкратным золотым медалистом, который не проиграл ни одной игры на протяжении 13 лет. Никто не верил в Гарднера, но он смог побороть Карелина и выиграть золото.

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Если говорить о преодолении себя, то нельзя не упомянуть корейского лучника Лима Дон Хена. Он завоевал командные золотые медали в Афинах и Пекине и стал вторым на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. При этом спортсмен был практически слеп. Его левый глаз видит лишь на 10% от нормы, а правый — на 20.

Неожиданная для всего мира победа произошла в 1980 году. Тогда во время зимних ОИ Советский Союз считался главным претендентом на золото в хоккее. Участие в Играх приняла молодая американская команда, которую записали в аутсайдеры еще в самом начале. Однако она сразилась с СССР и за 10 минут до конца матча обыграла сильнейшую сборную. После этого комментатор Эл Майкл воскликнул: «Вы верите в чудеса?».

Сейчас весь мир завороженно следит за Олимпиадой в Токио. В первый соревновательный день разыгрывалось 11 комплектов наград. Российская сборная завоевала уже две медали.