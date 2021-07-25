Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 00:51
00:46
Общество
Путин поблагодарил следователей за трудную и ответственную службу
00:46
Общество
ВДНХ выделит до 350 млн рублей на реставрацию павильона «Юные натуралисты»
00:43
Происшествия
Два человека стали жертвой перестрелки на рэп-концерте в Калифорнии
00:41
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва у здания нефтяной компании в Греции
00:36
Общество
Сильное похолодание ждет регионы Урала и Западной Сибири
00:25
Происшествия
Два военнослужащих погибли после нападения на турецкий броневик в Сирии
00:23
Спорт
Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись
00:10
Общество
NYT перечислила особенности гамма-штамма коронавируса
00:05
Армия
Посетителями пятого дня авиасалона МАКС-2021 стали почти 40 тысяч человек
00:02
Общество
В Московском авиационном институте рассказали о помощи роботов для профориентации
Все новости

Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись

  /   Обновлено: 25 июля 2021 00:24
Спорт
Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 25 июля. Олимпиада — непредсказуемое, но этим очень захватывающее состязание. Издание Men's Health вспомнило три случая на Играх, когда для команды, казалось бы, все было потеряно.

Спортсмены на ОИ преодолевают невероятные препятствия, чтобы завоевать победу. Некоторые моменты в истории Игр потрясли весь мир. Ведь тогда, казалось бы, настоящий аутсайдер соревнований становился победителем и полностью переписывал олимпийскую историю.

Один из аутсайдерских триумфов принадлежит американскому борцу греко-римского стиля Рулону Гарднеру. В 2000 году во время Олимпиады в Сиднее его никто не знал и не воспринимал всерьез. Однако он смог добраться до финала и встретиться с российским спортсменом Александром Карелиным — трехкратным золотым медалистом, который не проиграл ни одной игры на протяжении 13 лет. Никто не верил в Гарднера, но он смог побороть Карелина и выиграть золото.

Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись
Pr Scr youtube.com  / Топ Атлета

Если говорить о преодолении себя, то нельзя не упомянуть корейского лучника Лима Дон Хена. Он завоевал командные золотые медали в Афинах и Пекине и стал вторым на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. При этом спортсмен был практически слеп. Его левый глаз видит лишь на 10% от нормы, а правый — на 20.

Неожиданная для всего мира победа произошла в 1980 году. Тогда во время зимних ОИ Советский Союз считался главным претендентом на золото в хоккее. Участие в Играх приняла молодая американская команда, которую записали в аутсайдеры еще в самом начале. Однако она сразилась с СССР и за 10 минут до конца матча обыграла сильнейшую сборную. После этого комментатор Эл Майкл воскликнул: «Вы верите в чудеса?».

Сейчас весь мир завороженно следит за Олимпиадой в Токио. В первый соревновательный день разыгрывалось 11 комплектов наград. Российская сборная завоевала уже две медали.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Три сенсационных случая в истории ОИ, которые переписали олимпийскую летопись
победа олимпиада аутсайдер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru