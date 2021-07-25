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NYT перечислила особенности гамма-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 25 июля 2021 00:10
Общество
NYT перечислила особенности гамма-штамма коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 25 июля. Гамма-штамм коронавируса впервые был выявлен в Бразилии осенью прошлого года. Ученые обнаружили ряд особенностей этой мутации, которые отличают ее от других типов SARS-CoV-2.

Детальный разбор распространенных штаммов коронавируса был представлен американской газетой The New York Times. Часть материала посвящена сведениям о мутации «Гамма». В научных кругах этот штамм носит название 20J/501Y.V3, он происходит от линии передачи P.1, которая является одной из веток крупной линии В.1.1.28.

Гамма-штамм можно назвать «родственником» штамма «Бета», поскольку их объединяют мутации в белке шипа. С их помощью патоген лучше прикрепляется к клеткам и способен укрываться от антител.

Этот вид коронавируса может обладать большей заразностью по сравнению с первоначальным SARS-CoV-2. Однако результаты проведенных исследований не указывают на способность гамма-штамма делать течение COVID-19 более тяжелым. Сейчас ученые продолжают изучение мутации «Гамма».

Наиболее распространенным в настоящее время считается дельта-штамм коронавируса. Власти Колумбии ранее заявили о первом в стране случае заражения этой мутацией, передает «Парламентская газета».

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