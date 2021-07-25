Посетителями пятого дня авиасалона МАКС-2021 стали почти 40 тысяч человек

Москва, 25 июля. Завершился пятый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. За последние сутки мероприятие посетили 39 840 человек.

Мероприятия в рамках авиасалона МАКС-2021 проходят на территории аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Всего за пять дней он собрал 102 950 посетителей. В первый день посещаемость авиасалона составила 6 970 человек, во второй — 16 570 человек, в третий — 16 830 человек, в четвертый — 22 740 человек.

Авиасалон МАКС-2021 открылся 20 июля и завершится 25 июля. В воскресенье состоится заключительный день мероприятий. Посетителям показывают новинки воздушной техники их возможности. Одним из образцов стали самолеты Як-54, навыки управления которыми продемонстрировала пилотажная группа.