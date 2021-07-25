Два военнослужащих погибли после нападения на турецкий броневик в Сирии

Дамаск, 25 июля. Группа террористов напала на броневик ВС Турции, который проводил операцию в Сирии. В результате атаки погибли два военнослужащих, передали в турецком Минобороны.

Министерство отметило, что после нападения был нанесен ответный удар «по целям террористов, атаковавших броневик». Турецкие телеканалы передали, что столкновение произошло в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо.

«Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата»», — следует из сообщения.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет депортировать сирийских беженцев. Такие слова он произнес, отвечая председателю оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалю Кылычдароглу.