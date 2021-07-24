Белоруссия готова перенаправить экспорт в Россию при усилении санкций ЕС

Минск, 24 июля. Поставки агропромышленной продукции безболезненно могут переориентировать на рынки Китая и России из Белоруссии, если будут усилены санкции Запада.

Белоруссия поставляет в Европу продукцию на 385 миллионов долларов в год, а на Украину – на 195 миллионов долларов в год. Об этом рассказал глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Иван Крупко в эфире «Беларусь-1».

«Если санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной партнер у нас Россия, и сейчас уклон делается на КНР», — цитирует слова министра RT.

Санкции, введенные против Белоруссии со стороны Евросоюза, толкают власти страны искать другие выходы. Республика уже переориентировала часть грузопотока, проходящего через прибалтийские порты, на российские.