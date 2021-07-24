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Аттракцион с детьми обрушился в Северной Ирландии
Происшествия
Аттракцион с детьми обрушился в Северной Ирландии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

Белфаст, 24 июля. Четверо детей пострадали в результате обрушения аттракциона в Белфасте. Город проводит фестиваль Planet Fun («Планета развлечений»).

Врачи оценили повреждения несовершеннолетних как несерьезные. Посетители парка, находившиеся рядом с аттракционом, получили травмы ног, передает Daily Mail.

Большое количество машин экстренных служб прибыли на место происшествия. Причины инцидента пока не известны. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Американцы ранее удержали аттракцион «Ковер-самолет», который начал раскачиваться и отрываться от земли в штате Мичиган. Прохожие не дали конструкции обрушиться и спасли людей, находившихся на высоте.

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дети обрушение аттракцион
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