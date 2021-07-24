Солист «Руки Вверх!» Жуков попрощался с продюсером Мускатиным

Москва, 24 июля. Продюсер Алексей Мускатин был героем, настоящим профессионалом. Об этом заявил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Покойный Мускатин причастен к популярности многих легендарных групп и артистов. Ему обязаны «Ласковый май», «Мираж», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» и «Диамант», передает «Вечерняя Москва». Именно Мускатин создал современный шоу-бизнес, уверен Жуков.

«Как жалко терять таких героев, таких специалистов с большой буквы, прощай друг», — заявил Жуков и выразил соболезнования родным Мускатина.

Продюсер Андрей Разин ранее назвал причину смерти коллеги Алексея Мускатина. Основатель «Лакового мая» и «Руки Вверх!» страдал от лейкемии.