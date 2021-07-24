Вашингтон, 24 июля. Президент США Джо Байден не должен продолжать свою работу на руководящей должности. К такому мнению пришел обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Причиной громкого заявления стала сделка по «Северному потоку — 2». Тиссен напомнил, что в 2019 году демократы хотели такой судьбы для предыдущего лидера Дональда Трампа. Противникам президента показалось, что Трамп якобы давил на главу Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала, связанного с сыном Байдена Хантером.

Теперь же, как считает Тиссен, американская администрация просто выкрутила руки Зеленскому, чтобы он смирился с результатами по «СП-2», к которым пришли Вашингтон и Берлин. Благодаря сделке двух государств Россия без препятствий достроит газопровод.

Недавно член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк предположил, почему Запад пытается сохранить за Киевом статус транзитера газа. По его словам, лидеры западных стран просто пытаются оказать давление на энергетическую систему, связывающую Россию и Европу. То есть Украина является только рычагом этого давления на РФ.