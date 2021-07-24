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Волочкова объяснила резкое увеличение своего бюста
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила резкое увеличение своего бюста
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 24 июля. Балерина Анастасия Волочкова пережила проблемы со здоровьем, из-за которых ее грудь заметно увеличилась. Звезда Большого театра заверила RTVI, что не прибегала к помощи хирургов.

Телеведущая Ксения Собчак вошла в число скептиков, которые не верят в эту историю. Во время интервью с балериной экс-участница «Дома-2» попросила проверить грудь Волочковой на натуральность.

«Она говорит: «Дай потрогать?». Я ей ответила: «Давай, бери, трогай, что тебе это даст?». У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой и так все получилось. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога», — рассказала артистка Большого театра.

Она призналась, что считает поведение Собчак неприемлемым. Телеведущая во время визита в дом балерины тайком проверила содержимое тумбочек в спальне. Она также попыталась снять на скрытую камеру личную беседу с Волочковой в бане.

Волочкова ранее назвала бесстыжим поведение Собчак в ее доме. Многие знакомые балерины раскритиковали интервью, которое сделала телеведущая.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова объяснила резкое увеличение своего бюста
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