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Власти ЮАР рассчитывают возобновить школьные занятия со следующей недели
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Власти ЮАР рассчитывают возобновить школьные занятия со следующей недели
pixabay.com  / 

Претория, 24 июля. Южноафриканские школы возобновят работу 26 июля. Об этом сообщила министр базового образования Энджи Мотшекга.

Занятия в южноафриканских школах прекратились из-за беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг. Протестующие вышли на улицы после ареста экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Демонстрации очень быстро переросли в ожесточенные уличные бои, в результате которых было разрушено около 180 учебных заведений.

По словам Мотшекга, южноафриканские школы вновь откроют двери для своих учеников 26 июля. Однако окончательное решение озвучит президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Мы готовы к открытию школ в понедельник, 26 июля 2021 года. Ждем подтверждения от кабинета министров и президента», — отметила Мотшекга.

Осуществлять контроль за безопасностью в школах поручили Департаменту базового образования (DBE). После возобновления занятий учеников обяжут носить медицинские маски и пользоваться антисептиками.

Эпидемиологическая ситуация в ЮАР оставляет желать лучшего. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в стране заразилось больше 2 млн человек. При этом южноафриканские власти не спешат с массовой вакцинацией.

В июне текущего года участники движения «Борцы за экономическую свободу» (EFF) потребовали ускорить регистрацию российской и китайской вакцин от COVID-19. На митинге возле здания Южноафриканского регулирующего органа по продуктам медицинского назначения (SAHPRA) собралось около 2 тысяч человек.

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