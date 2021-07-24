РЖД установила пролетное строение разрушенного из-за потопа моста на Транссибе

Чита, 24 июля. Разрушенный из-за погодных условий мост восстанавливается силами РЖД. Работы ведутся круглосуточно при увеличивающемся уровне воды.

Первое металлическое пролетное строение железнодорожного моста через реку Ареда установлено на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги. В восстановительных работах принимают участие свыше 250 рабочих, 5 противоразмывных и 2 восстановительных поезда, землеустроительная техника, сообщили в пресс-службе РЖД.

Обрушение железнодорожного моста произошло в результате сильных дождей на Транссибирской магистрали. В результате происшествия о пострадавших не сообщалось. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.