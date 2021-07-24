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Силовики спасли пять человек из плена боевиков в Нигерии
Весь мир
Силовики спасли пять человек из плена боевиков в Нигерии
facebook.com  /  @MuhammaduBuhari

Абуджа, 24 июля. Нигерийская полиция освободила пять человек, похищенных боевиками в северо-западном штате Кацина. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов Гамбо Исах.

Бандиты, вооруженные автоматами АК-47, устроили засаду на дороге, ведущей в деревню Кабоби. Заметив проезжающий автомобиль, они взяли в плен восемь пассажиров и скрылись в ближайшем лесу. Приехав на место преступления, полицейские быстро вышли на след злоумышленников и вступили в перестрелку.

Спасти удалось только пять человек, а именно 70-летнего мужчину и четырех девочек от 12 до 13 лет. Полицейские до сих пор прочесывают лес в поиске еще двоих детей и их матери. Отмечается, что пленные родом из деревни Гарин-Ину.

«Полиция рассчитывает найти оставшихся похищенных в ближайшее время», — отметил представитель правоохранительных органов Гамбо Исах.

Похищения людей не редкость в Нигерии. Злоумышленники регулярно врываются в провинциальные города и уводят по 10–20 человек. В июле текущего года взяли в плен трех детей и еще несколько взрослых пациентов Национального центра туберкулеза и проказы. В том же месяце полиция штата Замфара в сотрудничестве с МВД освободила 100 человек, похищенных боевиками в деревне Манава.

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нигерия
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