Дубль Жемалетдинова на последних минутах помог «Локомотиву» одолеть «Арсенал»

Москва, 24 июля. Московский «Локомотив» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ. На последних минутах Рифат Жемалетдинов оформил дубль и вывел «железнодорожников» вперед.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте после удара Сергея Ткачева. Однако на 80-й и 86-й минутах Жемалетдинов забил два мяча, после чего преимущество «красно-зеленых» закрепил Смолов (89). Таким образом, «Локо» смог за девять минут забить три гола и отыграться с сухого счета, завоевав волевую победу в своем первом матче нового сезона РПЛ.

«Локомотив» в финале Суперкубка России крупно уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. «Сине-бело-голубые» подняли трофей над головой в шестой раз в истории клуба.