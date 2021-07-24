Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 23:20
23:18
Происшествия
Страшная авария в Подмосковье унесла жизни четырех человек
23:05
Спорт
Дубль Жемалетдинова на последних минутах помог «Локомотиву» одолеть «Арсенал»
23:02
Общество
Солист «Руки Вверх!» Жуков попрощался с продюсером Мускатиным
23:00
Происшествия
Один человек получил травмы в массовом ДТП на МКАД
22:52
Политика
Washington Post: Байден заслуживает импичмента на фоне сделки по «СП-2»
22:47
Общество
Новосибирский ЗАГС назвал возраст самой молодой мамы в регионе
22:35
Происшествия
РЖД установила пролетное строение разрушенного из-за потопа моста на Транссибе
22:24
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила резкое увеличение своего бюста
22:23
Весь мир
Власти ЮАР рассчитывают возобновить школьные занятия со следующей недели
22:21
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
Все новости

Дубль Жемалетдинова на последних минутах помог «Локомотиву» одолеть «Арсенал»
Спорт
Дубль Жемалетдинова на последних минутах помог «Локомотиву» одолеть «Арсенал»
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 24 июля. Московский «Локомотив» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ. На последних минутах Рифат Жемалетдинов оформил дубль и вывел «железнодорожников» вперед.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте после удара Сергея Ткачева. Однако на 80-й и 86-й минутах Жемалетдинов забил два мяча, после чего преимущество «красно-зеленых» закрепил Смолов (89). Таким образом, «Локо» смог за девять минут забить три гола и отыграться с сухого счета, завоевав волевую победу в своем первом матче нового сезона РПЛ.

«Локомотив» в финале Суперкубка России крупно уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. «Сине-бело-голубые» подняли трофей над головой в шестой раз в истории клуба.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дубль Жемалетдинова на последних минутах помог «Локомотиву» одолеть «Арсенал»
футбол локомотив арсенал рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru