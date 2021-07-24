Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в матче РПЛ

Казань, 24 июля. Матч первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 завершился в Казани. «Рубин» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

В первом тайме футболисты не смогли распечатать ворота, но во второй половине встречи, на 48-й минуте игры, отличился защитник казанской команды Илья Самошников. Этот гол стал победным для подопечных Леонида Слуцкого. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ему ассистировали Роман Усачев и Алексей Стипиди.

Для «Рубина» эта победа стала первой в новом сезоне РПЛ. Одним из лидеров чемпионата на данный момент является петербургский «Зенит», который со счетом 3:1 обыграл подмосковный «Химки».