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Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Спорт
Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Prt Scr youtube.com  /  prt scr Сборная России по футболу

Казань, 24 июля. Матч первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 завершился в Казани. «Рубин» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

В первом тайме футболисты не смогли распечатать ворота, но во второй половине встречи, на 48-й минуте игры, отличился защитник казанской команды Илья Самошников. Этот гол стал победным для подопечных Леонида Слуцкого. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ему ассистировали Роман Усачев и Алексей Стипиди.

Для «Рубина» эта победа стала первой в новом сезоне РПЛ. Одним из лидеров чемпионата на данный момент является петербургский «Зенит», который со счетом 3:1 обыграл подмосковный «Химки».

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